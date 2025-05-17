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Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира – Хаменеи

17 мая 2025 12:29
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Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира – Хаменеи-0

Иран намерен осуществлять наращивание силы, пишет РИА Новости.

Такое заявление сделал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Политик указал, что президент США Дональд Трамп, сообщая про использование силы ради установления мира, лжет. По его словам, Трамп и правительство США применяли «власть для массовых убийств» на территории сектора Газа, «разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников».

Верховным лидером Ирана было подчеркнуто, что сила все же может быть использована, чтобы устанавливать мир и безопасность. «Поэтому мы... с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно», – отметил он.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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