Латвийские водители грозят забастовкой из-за цен на топливо

Таксисты обвиняют продавцов бензина и дизеля в спекуляциях и требуют вмешательства правительства. Водители настаивают на снижении акциза и введении особой надбавки, которая будет компенсировать затраты на заправку. Стоимость литра топлива в Прибалтике скоро перешагнет порог в два евро. Если чиновники не пойдут навстречу, водители обещают перекрыть дороги в ближайшие дни. Не легче ситуация и в сфере общественного транспорта. Там подсчитали, что на выполнение рейсов не хватает 15 миллионов евро. Из-за этого автобусы перестанут выезжать на линию.