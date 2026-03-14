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Латвийские водители грозят забастовкой из-за цен на топливо

14 марта 2026 13:45
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Латвию захлестнула волна недовольства среди водителей такси и пассажирского транспорта. Виной всему перебои с поставками топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские водители грозят забастовкой из-за цен на топливо-2

Таксисты обвиняют продавцов бензина и дизеля в спекуляциях и требуют вмешательства правительства. Водители настаивают на снижении акциза и введении особой надбавки, которая будет компенсировать затраты на заправку. Стоимость литра топлива в Прибалтике скоро перешагнет порог в два евро. Если чиновники не пойдут навстречу, водители обещают перекрыть дороги в ближайшие дни. Не легче ситуация и в сфере общественного транспорта. Там подсчитали, что на выполнение рейсов не хватает 15 миллионов евро. Из-за этого автобусы перестанут выезжать на линию.

# Латвия

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