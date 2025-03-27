Администрация президента США продолжает выстраивать национальный курс. Вашингтон не намерен сворачивать торговую войну, результаты которой могут стать роковыми не только для Соединенных Штатов, но и для всей мировой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей. Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США. Сообщается, что тарифы вступят в силу 2 апреля. Как ожидают в Белом доме, это решение усилит развитие внутреннего производства и будет приносить стране 100 миллиардов долларов дохода ежегодно. Кроме того, налогом будут облагаться ввозимые автодетали, в том числе двигатели, трансмиссии и электрические компоненты. Однако новые пошлины могут оказать финансовое давление на автопроизводителей, зависящих от глобальных цепочек поставок.

Хильдегард Мюллер, глава Ассоциации автомобильной промышленности (Германия):

Объявление о введении пошлин на автомобили, произведенные за рубежом, станет серьезным шагом назад для свободной и основанной на правилах торговли, что будет иметь существенные последствия для роста, занятости, процветания по обе стороны Атлантики. Экономика США и американские потребители пострадают от того, что США хотят выйти из международного торгового партнерства.

Отмечается, что американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением. Tesla и Nvidia совокупно потеряли 222 миллиарда капитализации. Они больше других могут пострадать от ответных мер, особенно со стороны Китая.