Прямой эфир

Трамп планирует ввести тарифы 25% на импортные автомобили, чипы и лекарства

20 февраля 2025 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трамп планирует ввести тарифы в 25 % на импортные автомобили, чипы и лекарства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Трамп планирует ввести тарифы 25% на импортные автомобили, чипы и лекарства-2

Детали решения политик объявит в начале апреля. Напомним, ранее Штаты ввели пошлины на товары из Китая, а также налог на продукцию из Канады и Мексики. Тарифы призваны побудить компании возвращать производство в США: если они откроют заводы на территории страны, то пошлины будут нулевыми. Глава Белого дома отметил, что некоторые крупные корпорации уже выразили заинтересованность в возвращении.

# Дональд Трамп # США

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы США
20 февраля 2025 07:35

Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы США

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» выйти в ⅛ финала ЛЧ по футболу
20 февраля 2025 07:26

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» выйти в ⅛ финала ЛЧ по футболу

Путин сообщил, что бойцы РФ пресекли границу с Украиной в Курской области
20 февраля 2025 07:17

Путин сообщил, что бойцы РФ пресекли границу с Украиной в Курской области