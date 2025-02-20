Трамп планирует ввести тарифы 25% на импортные автомобили, чипы и лекарства

Детали решения политик объявит в начале апреля. Напомним, ранее Штаты ввели пошлины на товары из Китая, а также налог на продукцию из Канады и Мексики. Тарифы призваны побудить компании возвращать производство в США: если они откроют заводы на территории страны, то пошлины будут нулевыми. Глава Белого дома отметил, что некоторые крупные корпорации уже выразили заинтересованность в возвращении.