Трамп отказался от освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой

Новости США. США отказались от планов освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон планировал построить новый ледокол. На это предполагалось выделить 750 миллионов долларов. Однако данный пункт был исключен из специального законопроекта после того, как президент Дональд Трамп потребовал выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.