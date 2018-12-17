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Трамп отказался от освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой

17 декабря 2018 08:30
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Новости США. США отказались от планов освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп отказался от освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой-1

Вашингтон планировал построить новый ледокол. На это предполагалось выделить 750 миллионов долларов. Однако данный пункт был исключен из специального законопроекта после того, как президент Дональд Трамп потребовал выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп отказался от освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой-4

По оценкам специалистов, арктические недра содержат порядка 10 миллиардов тонн нефти, а также более 1500 триллионов кубометров природного газа.

# Международная политика # Фотофакт

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