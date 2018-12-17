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Въезд в Евросоюз станет платным для британцев

17 декабря 2018 07:33
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Новости Великобритании. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезд в Евросоюз станет платным для британцев-1

После Brexit жителям Великобритании придется за 7 евро оформлять электронную заявку на посещение стран ЕС. Несмотря на то, что британцам виза будет не нужна, им придется проходить через систему авторизации въезда в Европу, которую введут в 2021 году. Процедура коснется жителей Великобритании, как только страна выйдет из Евросоюза

# Европарламент # Фотофакт

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