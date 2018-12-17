Въезд в Евросоюз станет платным для британцев

После Brexit жителям Великобритании придется за 7 евро оформлять электронную заявку на посещение стран ЕС. Несмотря на то, что британцам виза будет не нужна, им придется проходить через систему авторизации въезда в Европу, которую введут в 2021 году. Процедура коснется жителей Великобритании, как только страна выйдет из Евросоюза