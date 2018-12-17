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24-летняя красавица из Филиппин получила титул «Мисс Вселенная»

17 декабря 2018 07:42
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Новости мира. Представительница Филиппин победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал состязания прошёл в Бангкоке.

24-летняя красавица из Филиппин получила титул «Мисс Вселенная» -1

24-летняя Катриона Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом и работает волонтером в некоммерческой организации.

Мисс Вселенная-2018. Победительница конкурса в 7 фотографиях

Второе место заняла участница из Венесуэлы, третье – гражданка ЮАР.

24-летняя красавица из Филиппин получила титул «Мисс Вселенная» -4

В общей сложности, в этом году за корону сражались красавицы из 94 стран мира.

24-летняя красавица из Филиппин получила титул «Мисс Вселенная» -7

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит ежегодно с 1952 года и считается одним из престижнейших в мире.

Как менялись стандарты женской красоты за последние 65 лет. Фотофакт

# Мисс мира # Фотофакт

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