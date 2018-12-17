24-летняя красавица из Филиппин получила титул «Мисс Вселенная»

Новости мира. Представительница Филиппин победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал состязания прошёл в Бангкоке.
Новости мира. Представительница Филиппин победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал состязания прошёл в Бангкоке.
24-летняя Катриона Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом и работает волонтером в некоммерческой организации.
Мисс Вселенная-2018. Победительница конкурса в 7 фотографиях
Второе место заняла участница из Венесуэлы, третье – гражданка ЮАР.
В общей сложности, в этом году за корону сражались красавицы из 94 стран мира.
Конкурс «Мисс Вселенная» проходит ежегодно с 1952 года и считается одним из престижнейших в мире.
Как менялись стандарты женской красоты за последние 65 лет. Фотофакт