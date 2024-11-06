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В сербском Нови-Саде прошли протесты после трагедии на вокзале

06 ноября 2024 07:28
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Беспорядками закончился траурный митинг в сербском Нови-Саде, где ранее обрушился козырек здания железнодорожного вокзала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда погибли 14 человек.

В сербском Нови-Саде прошли протесты после трагедии на вокзале-2

Тысячи манифестантов собрались у мэрии, требуя наказать виновных в трагедии. Они забросали здание камнями. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Накануне руководство страны пообещало, что правительство возьмет на себя политическую ответственность за произошедшее. Свой пост уже покинул министр строительства.

# Акции протеста

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