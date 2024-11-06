В сербском Нови-Саде прошли протесты после трагедии на вокзале

Беспорядками закончился траурный митинг в сербском Нови-Саде, где ранее обрушился козырек здания железнодорожного вокзала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда погибли 14 человек.

Тысячи манифестантов собрались у мэрии, требуя наказать виновных в трагедии. Они забросали здание камнями. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Накануне руководство страны пообещало, что правительство возьмет на себя политическую ответственность за произошедшее. Свой пост уже покинул министр строительства.