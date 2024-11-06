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Французские учителя объявили забастовку

06 ноября 2024 07:01
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Французские учителя объявили забастовку. Она может начаться 6 ноября и пройдет до мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские учителя объявили забастовку-2

Однако это не значит, что педагоги не будут работать весь данный срок. Стачки организуют один или несколько дней в неделю без уведомления. Таким образом, педагоги намерены протестовать из-за сокращения финансирования системы образования и планов правительства ликвидировать четыре тысячи рабочих мест. Профсоюзы назвали это решение уничтожением государственных школ.

# Акции протеста

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