Французские учителя объявили забастовку. Она может начаться 6 ноября и пройдет до мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако это не значит, что педагоги не будут работать весь данный срок. Стачки организуют один или несколько дней в неделю без уведомления. Таким образом, педагоги намерены протестовать из-за сокращения финансирования системы образования и планов правительства ликвидировать четыре тысячи рабочих мест. Профсоюзы назвали это решение уничтожением государственных школ.