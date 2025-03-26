Трамп был взбешен наличием у Уолтца номера попавшего в чат журналиста – Politico

Произошла утечка сведений из чата, где американскими чиновниками велось обсуждение нанесения ударов по Йемену. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен, пишет ТАСС.

Утечка могла произойти по причине наличия у советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца контакта главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга, и утечка информации состоялась по неосторожности.

Некоторые представители команды американского лидера придерживаются мнения, что информация главреду The Atlantic передана непосредственно советником по нацбезопасности.

Ранее Голдберг разместил публикацию, где журналист рассказывает, что пользователь с ником «Майк Уолтц» отправил ему запрос на присоединение к мессенджеру Signal. Позже журналист был включен в групповой чат, где представителями администрации США обсуждались удары по Йемену.