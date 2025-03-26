Прямой эфир

Трамп был взбешен наличием у Уолтца номера попавшего в чат журналиста – Politico

26 марта 2025 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Произошла утечка сведений из чата, где американскими чиновниками велось обсуждение нанесения ударов по Йемену. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен, пишет ТАСС.

Трамп был взбешен наличием у Уолтца номера попавшего в чат журналиста – Politico-1

Фото: Pinterest

Утечка могла произойти по причине наличия у советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца контакта главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга, и утечка информации состоялась по неосторожности.

Некоторые представители команды американского лидера придерживаются мнения, что информация главреду The Atlantic передана непосредственно советником по нацбезопасности.

Ранее Голдберг разместил публикацию, где журналист рассказывает, что пользователь с ником «Майк Уолтц» отправил ему запрос на присоединение к мессенджеру Signal. Позже журналист был включен в групповой чат, где представителями администрации США обсуждались удары по Йемену.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
В России мужчине вместо iPhone 16 прислали банку кильки
26 марта 2025 14:57

В России мужчине вместо iPhone 16 прислали банку кильки

В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике
26 марта 2025 14:17

В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике

Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией – американский журналист Фази
26 марта 2025 13:44

Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией – американский журналист Фази