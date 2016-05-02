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Товарный поезд с опасными химическими веществами сошел с рельсов в США

02 мая 2016 06:36
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Новости США. Товарный поезд с опасными химическими веществами сошел с рельсов в американском городе Вашингтон. На месте инцидента к ликвидации последствий уже приступили экстренные службы. Здесь произошла и утечка ядовитых веществ.

В частности, одним из химикатов был гидроксид натрия, который, вступив в реакцию с водой, может вызвать сильное раздражение слизистой оболочки глаз и кожи. Из-за инцидента движение по проезжей части, идущей параллельно с железной дорогой, перекрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы # Железнодорожные катастрофы

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