Товарный поезд с опасными химическими веществами сошел с рельсов в США

Новости США. Товарный поезд с опасными химическими веществами сошел с рельсов в американском городе Вашингтон. На месте инцидента к ликвидации последствий уже приступили экстренные службы. Здесь произошла и утечка ядовитых веществ.

В частности, одним из химикатов был гидроксид натрия, который, вступив в реакцию с водой, может вызвать сильное раздражение слизистой оболочки глаз и кожи. Из-за инцидента движение по проезжей части, идущей параллельно с железной дорогой, перекрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.