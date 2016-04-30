Новости Израиля. Долгожданное событие для всех христиан. В Великую субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь.

Свидетелями этого момента стали десятки тысяч паломников. Патриарх Иерусалимский передал огонь от свечи к свече собравшимся в храме людям. Из Иерусалима в Минск его доставят специальным чартерным рейсом и затем передадут в белорусские храмы.

Христиане верят в божественное происхождение благодатного огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха.

По некоторым оценкам, в Иерусалим прибыло около 20 тысяч пилигримов. Среди них — представители Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.