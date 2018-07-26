В Японии казнили последних членов секты «Аум Синрикё»

В отношении первых семерых преступников вердикт был приведён в исполнение 6 июля. В их числе был и основатель группировки. Накануне казнили ещё шестерых сектантов.

Все эти люди были признаны виновными в совершении одного или более преступлений. Они участвовали в производстве газа зарин, разработке химического оружия, а также приобретении огнестрела.