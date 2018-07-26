Прямой эфир

В Японии казнили последних членов секты «Аум Синрикё»

26 июля 2018 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Казнили последних участников секты «Аум Синрикё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии казнили последних членов секты «Аум Синрикё»-1

В отношении первых семерых преступников вердикт был приведён в исполнение 6 июля. В их числе был и основатель группировки. Накануне казнили ещё шестерых сектантов.

В Японии казнили последних членов секты «Аум Синрикё»-4

Все эти люди были признаны виновными в совершении одного или более преступлений. Они участвовали в производстве газа зарин, разработке химического оружия, а также приобретении огнестрела.

# Смертная казнь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США и Евросоюз планируют провести реформу ВТО
26 июля 2018 08:56

США и Евросоюз планируют провести реформу ВТО

Новые банкноты, привязанные к петро, введут в обращение в Венесуэле
26 июля 2018 08:52

Новые банкноты, привязанные к петро, введут в обращение в Венесуэле

В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв
26 июля 2018 08:18

В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв