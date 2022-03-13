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Топливо в США подорожало на 13%. Водители нашли виновного в росте цен

13 марта 2022 20:01
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Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На заправках Нью-Йорка появились наклейки с изображением Джо Байдена с надписью: «Это я сделал. Это все я».

Топливо в США подорожало на 13%. Водители нашли виновного в росте цен-1

«Новый день – новый рекорд стоимости бензина». Такими словами свой репортаж начала наша коллега из США. Только за прошедшую неделю топливо подорожало в среднем на 13 %. А где-то и вовсе на 40 %. Как сообщает The Washington Post, в стране растет инфляция, сокращается количество перелетов, увеличивается топливный сбор дальнобойщиков, цены растут даже на стрижку газонов.  

А в одном из испанских супермаркетов одному покупателю можно купить не больше одной бутылки масла или пяти упаковок макарон.

# Цены на бензин # Фотофакт

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