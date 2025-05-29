The Telegraph: британские войска могут быть размещены в Арктике из-за РФ

Великобритания рассматривает возможность размещения войск в Арктике на постоянной основе в связи с возросшим присутствием России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Это предложение может быть включено в обзор безопасности и обороны страны, который готовится британскими экспертами.

Предполагается, что британский контингент будет размещаться в Норвегии, по примеру присутствия войск в Эстонии. Между тем, российский дипломат отметил, что экспансия НАТО увеличивает угрозы безопасности России в Арктике, повышая напряженность в регионе.