Терезу Мэй хотят отправить в отставку консерваторы: чем недовольны премьер-министром в Великобритании

Новости Великобритании. В Великобритании консерваторы хотят отправить Терезу Мэй в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Камнем преткновения стал разлад из-за условий выхода Британии из ЕС.
Новости Великобритании. В Великобритании консерваторы хотят отправить Терезу Мэй в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Камнем преткновения стал разлад из-за условий выхода Британии из ЕС.
Подписать письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру Соединенного Королевства намерены уже 40 депутатов. Для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра достаточно всего 8 голосов.
Раскол внутри партии консерваторов серьезно тревожит и еврокомиссаров. Ведь нестабильность в среде британских консерваторов может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.