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Терезу Мэй хотят отправить в отставку консерваторы: чем недовольны премьер-министром в Великобритании

12 ноября 2017 12:08
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Новости Великобритании. В Великобритании консерваторы хотят отправить Терезу Мэй в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Камнем преткновения стал разлад из-за условий выхода Британии из ЕС.

Терезу Мэй хотят отправить в отставку консерваторы: чем недовольны премьер-министром в Великобритании-1

Подписать письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру Соединенного Королевства намерены уже 40 депутатов. Для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра достаточно всего 8 голосов.

Раскол внутри партии консерваторов серьезно тревожит и еврокомиссаров. Ведь нестабильность в среде британских консерваторов может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.

# Фотофакт # Международная политика

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