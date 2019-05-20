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Тереза Мэй предложит британскому парламенту улучшить сделку по Brexit

20 мая 2019 06:46
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Новости Великобритании. Тереза Мэй предложит британскому парламенту улучшить сделку по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 мая состоится обсуждение деталей договора вместе с депутатами. Если предложение Мэй будет одобрено, то соответствующие пункты будут включены в проект соответствующего соглашения.

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Премьер-министр рассчитывает, что такой шаг поможет получить поддержку большего числа британских парламентариев относительно ее плана по выходу страны из ЕС. И, как результат, позволит избежать повторного референдума по Brexit.

Тереза Мэй предложит британскому парламенту улучшить сделку по Brexit-1

# Международная политика # Фотофакт

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