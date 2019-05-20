Новости Великобритании. Тереза Мэй предложит британскому парламенту улучшить сделку по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 мая состоится обсуждение деталей договора вместе с депутатами. Если предложение Мэй будет одобрено, то соответствующие пункты будут включены в проект соответствующего соглашения.

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Премьер-министр рассчитывает, что такой шаг поможет получить поддержку большего числа британских парламентариев относительно ее плана по выходу страны из ЕС. И, как результат, позволит избежать повторного референдума по Brexit.