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Теракт в Южной Корее: мужчина въехал в толпу людей на машине

03 августа 2023 20:18
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее неизвестный мужчина въехал на машине в толпу пешеходов, а затем зашел в торговый центр и стал беспорядочно нападать с ножом на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере 13 человек пострадали: четверо от столкновения с автомобилем, еще девять получили ножевые ранения.

Теракт в Южной Корее: мужчина въехал в толпу людей на машине-1

Полиции удалось задержать нападавшего на месте. Это 20-летний парень. О его мотивах ничего не известно. По данным источников, мужчина работает в сфере доставки. Местные власти рассматривают случившееся как теракт.

Напомним, еще одно нападение в Южной Корее произошло в июле. Тогда вооруженный ножом мужчина ранил по меньшей мере четырех пешеходов на улице в Сеуле. Один человек погиб.

# Теракт # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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