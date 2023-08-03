Теракт в Южной Корее: мужчина въехал в толпу людей на машине

Новости Южной Кореи. В Южной Корее неизвестный мужчина въехал на машине в толпу пешеходов, а затем зашел в торговый центр и стал беспорядочно нападать с ножом на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере 13 человек пострадали: четверо от столкновения с автомобилем, еще девять получили ножевые ранения.

Полиции удалось задержать нападавшего на месте. Это 20-летний парень. О его мотивах ничего не известно. По данным источников, мужчина работает в сфере доставки. Местные власти рассматривают случившееся как теракт.

Напомним, еще одно нападение в Южной Корее произошло в июле. Тогда вооруженный ножом мужчина ранил по меньшей мере четырех пешеходов на улице в Сеуле. Один человек погиб.