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В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег

17 января 2019 14:40
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Новости Израиля.  Древний город Иерусалим засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые зимние осадки за 4 года.

В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег-1

Жителей испытывает на прочность и температура: -2 градуса по здешним меркам – настоящий холод. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.

В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег-4

На уборку будут выведены 150 единиц техники, а для борьбы с гололедом заготовлено 250 тонн соли. В связи с непогодой в школах и вузах объявили сокращённый день.

# Необычное # Фотофакт

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