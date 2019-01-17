В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег

Новости Израиля. Древний город Иерусалим засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые зимние осадки за 4 года.
Новости Израиля. Древний город Иерусалим засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые зимние осадки за 4 года.
Жителей испытывает на прочность и температура: -2 градуса по здешним меркам – настоящий холод. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.
На уборку будут выведены 150 единиц техники, а для борьбы с гололедом заготовлено 250 тонн соли. В связи с непогодой в школах и вузах объявили сокращённый день.