В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег

Новости Израиля. Древний город Иерусалим засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые зимние осадки за 4 года.

Жителей испытывает на прочность и температура: -2 градуса по здешним меркам – настоящий холод. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.