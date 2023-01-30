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Теракт в Пакистане унёс жизни 59 человек

30 января 2023 13:44
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Новости Пакистана. Число погибших в результате теракта в пакистанском городе Пешавар выросло до 59. Еще 157 – ранены. В больницах города введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Пакистане унёс жизни 59 человек-1

Трагедия произошла в мечети на северо-западе страны. Она является частью комплекса, в который также входят полицейский штаб и отдел по борьбе с терроризмом. Пока не ясно, взорвалась в здании бомба или его устроил смертник. Очевидцы утверждают, что во время молитвы в мечеть вошел мужчина и активировал взрывчатку. После этого часть здания обрушилась. В момент атаки внутри находились несколько сотен человек. Сейчас на месте работают медики, разбирать завалы помогают местные жители. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в Пакистане террористическая группировка.

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# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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