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Теракт в аэропорту Стамбула: арестовали 11 подозреваемых в причастности к трагедии

30 июня 2016 10:30
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Новости Турции. В Стамбуле полиция арестовала 11 подозреваемых в причастности к теракту. Кроме того рейды прошли и в другом турецком городе Измире. По подозрению в террористической деятельности также задержаны еще 9 человек.

В воздушной гавани, где произошел один из самых кровавых терактов, продолжаются восстановительные работы. В аэропорту усилены меры безопасности.

Под особый контроль взяты авиаузлы и по всему миру. В частности, в США увеличили число сотрудников охраны аэропортов. Кроме того в наряды заступили и специальные группы правоохранителей. Введение дополнительных мер связано с риском диверсий со стороны группировки «Исламское государство». Наиболее высока вероятность таких атак в преддверии и во время празднования Дня Независимости в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Теракт в Стамбуле

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