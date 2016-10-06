Теракт сирийских боевиков возле аэропорта в Стамбуле: ранены 15 полицейских

Новости Турции. Мощный взрыв на сирийско-турецкой границе унес жизни 40 человек. Машина, начинённая взрывчаткой, взлетела на воздух вблизи пограничного КПП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней находились сторонники Сирийской свободной армии,

которые при поддержке турецких войск в настоящее время проводят военную операцию на севере Сирии против боевиков «Исламского государства».

Террористы уже взяли на себя ответственность за содеянное. Уже под вечер ещё один теракт совершен в Стамбуле, неподалёку от международного аэропорта: