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Теракт сирийских боевиков возле аэропорта в Стамбуле: ранены 15 полицейских

06 октября 2016 19:22
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Новости Турции. Мощный взрыв на сирийско-турецкой границе унес жизни 40 человек. Машина, начинённая взрывчаткой, взлетела на воздух вблизи пограничного КПП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней находились сторонники Сирийской свободной армии,

которые при поддержке турецких войск в настоящее время проводят военную операцию на севере Сирии против боевиков «Исламского государства».

Террористы уже взяли на себя ответственность за содеянное. Уже под вечер ещё один теракт совершен в Стамбуле, неподалёку от международного аэропорта:

ранены 15 полицейских, о погибших турецкие власти не сообщают.

# Теракт

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