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Теракт на футбольном матче в Ираке: погибли 40 человек, более 100 ранены

26 марта 2016 10:56
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Новости Ирака. В  во время футбольного матча на стадионе в Ираке погибло более 40 человек, свыше 100 ранены. Смертник подорвал себя в толпе во время церемонии вручения приза победителю матча. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство».

И 26 марта группировка устроила серию взрывов в Йемене. Здесь 22 человека погибли, десятки ранены. Три взрыва прозвучали утром в городе Аден на юге страны. Их совершили  смертники. Один из террористов  управлял  машиной скорой помощи  и подорвал  её  у армейского контрольно-пропускного пункта.

Еще два взрыва произошли на дороге к базе, используемой войсками арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

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