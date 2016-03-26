Теракт на футбольном матче в Ираке: погибли 40 человек, более 100 ранены

Новости Ирака. В во время футбольного матча на стадионе в Ираке погибло более 40 человек, свыше 100 ранены. Смертник подорвал себя в толпе во время церемонии вручения приза победителю матча. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство».

И 26 марта группировка устроила серию взрывов в Йемене. Здесь 22 человека погибли, десятки ранены. Три взрыва прозвучали утром в городе Аден на юге страны. Их совершили смертники. Один из террористов управлял машиной скорой помощи и подорвал её у армейского контрольно-пропускного пункта.

Еще два взрыва произошли на дороге к базе, используемой войсками арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.