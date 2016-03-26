«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе

Новости Бельгии. 31 человек погиб и более 270 получили ранения в результате серии взрывов в Брюсселе.



В зале регистрации аэропорта «Завентем» взорвалась первая бомба, спустя некоторое время – вторая. Третий взыв произошел на станции метро «Мальбек». Бельгиец Марк Жангу о первых минутах после взрыва в аэропорту:

Когда я выносил раненых, внутри я увидел двух молодых парней из стран Магриба, без усов и бороды, ходили абсолютно свободно между трупами, как по пляжу, смотрели на раненых и убитых, никому не помогали, а как будто считали и при этом были очень довольны, а потом они также спокойно ушли. На сегодня из 31 погибшего идентифицированы тела 28. О некоторых жертвах теракта стала появляться более подробная информация. Адельма Марина Тапиа Руис

Перуанка Адельма Марина Тапиа Руис проживала в Бельгии уже девять лет. Женщина, ее муж Кристоф, дочери-близнецы Морин и Алондра, ожидали посадки на рейс в Нью-Йорк, чтобы провести Пасху в кругу семьи. По счастливой случайности в момент взрыва мужчина с детьми оказался в безопасной зоне. Одна из дочерей получила небольшое ранение руки.



Тапиа Руис и ее муж познакомились в автобусе во время туристической поездки в Пуно (Перу). Позже они переехали в Бельгию. Женщина мечтала стать поваром и открыть ресторан, в котором бы готовила перуанскую еду. Барт Мигом

Бельгиец Барт Мигом, которому был всего 21 год, планировал улететь в штат Джорджия (США), где живет его американская подруга Эмили. Молодые люди познакомились в прошлом году на отдыхе. Барт был другом брата девушки. Эмили Айзенманом (в интервью CNN):

Последний раз мы переписывались во вторник. Он отправил мне сообщение из поезда по дороге в аэропорт. Барт хотел выслать мне фотографию его посадочного талона, но так этого и не сделал. Александр и Саша Пинкзовски

Американцы Александр и Саша Пинкзовски были братом и сестрой. Джим Каин, бывший посол США в Дании (в интервью CNN):

Пинкзовски находились в аэропорту Брюсселя, чтобы зарегистрироваться на рейс в Нью-Йорк, когда прогремели взрывы. Александр разговаривал с его матерью по телефону, когда линия оборвалась. Патриция Риццо

Итальянка Патриция Риццо пропала в метро. Ее родственники опубликовали пост в социальной сети: «Мы надеемся и верим, что она одна из тех, кто выжил. Мы ищем ее день и ночь». Итальянские СМИ сообщают, что бабушка и дедушка Риццо переехали в Брюссель много лет назад, и семья осталась в Бельгии. Родители Патриции после серии взрывов предоставили ДНК для того, чтобы скорее найти свою дочь. Дэвид Диксон