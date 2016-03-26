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«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе

26 марта 2016 10:54
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Новости Бельгии. 31 человек погиб и более 270 получили ранения в результате серии взрывов в Брюсселе.  

В зале регистрации аэропорта «Завентем» взорвалась первая бомба, спустя некоторое время – вторая. Третий взыв произошел на станции метро «Мальбек».

Бельгиец Марк Жангу о первых минутах после взрыва в аэропорту:
Когда я выносил раненых, внутри я увидел двух молодых парней из стран Магриба, без усов и бороды, ходили абсолютно свободно между трупами, как по пляжу, смотрели на раненых и убитых, никому не помогали, а как будто считали и при этом были очень довольны, а потом они также спокойно ушли.

На сегодня из 31 погибшего идентифицированы тела 28. О некоторых жертвах теракта стала появляться более подробная информация.

Адельма Марина Тапиа Руис

«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе-1

Перуанка Адельма Марина Тапиа Руис проживала в Бельгии уже девять лет. Женщина, ее муж Кристоф, дочери-близнецы Морин и Алондра, ожидали посадки на рейс в Нью-Йорк, чтобы провести Пасху в кругу семьи. По счастливой случайности в момент взрыва мужчина с детьми оказался в безопасной зоне. Одна из дочерей получила небольшое ранение руки.  

Тапиа Руис и ее муж познакомились в автобусе во время туристической поездки в Пуно (Перу). Позже они переехали в Бельгию. Женщина мечтала стать поваром и открыть ресторан, в котором бы готовила перуанскую еду. 

Барт Мигом

«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе-4

Бельгиец Барт Мигом, которому был всего 21 год, планировал улететь в штат Джорджия (США), где живет его американская подруга Эмили. Молодые люди познакомились в прошлом году на отдыхе. Барт был другом брата девушки. 

Эмили Айзенманом (в интервью CNN):
Последний раз мы переписывались во вторник. Он отправил мне сообщение из поезда по дороге в аэропорт. Барт хотел выслать мне фотографию его посадочного талона, но так этого и не сделал.

Александр и Саша Пинкзовски

«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе-7

Американцы Александр и Саша Пинкзовски были братом и сестрой.

Джим Каин, бывший посол США в Дании (в интервью CNN):
Пинкзовски находились в аэропорту Брюсселя, чтобы зарегистрироваться на рейс в Нью-Йорк, когда прогремели взрывы. Александр разговаривал с его матерью по телефону, когда линия оборвалась.

Патриция Риццо

«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе-10

Итальянка Патриция Риццо пропала в метро. Ее родственники опубликовали пост в социальной сети: «Мы надеемся и верим, что она одна из тех, кто выжил. Мы ищем ее день и ночь». Итальянские СМИ сообщают, что бабушка и дедушка Риццо переехали в Брюссель много лет назад, и семья осталась в Бельгии.

Родители Патриции после серии взрывов предоставили ДНК для того, чтобы скорее найти свою дочь.

Дэвид Диксон

«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе-13

Британец Дэвид Диксон погиб на станции метро «Maelbeek». Его тетя отправила ему сообщение после атаки в аэропорту. Дэвид ответил, что с ним все хорошо. Но до работы британец так и не добрался. Семья Диксонов выступила с просьбой, чтобы в такой сложный момент их оставили в покое.  

Дженнифер Вацманн

Дженнифер Вацманн работала тренером молодежного гандбольного клуба в Германии и летела в Нью-Йорк, чтобы вместе со своим мужем провести там медовый месяц. 

Специалисты продолжают искать информацию о жертвах. По последним данным три тела еще не опознаны.

В материале использованы данные и фото с сайтов heavy.com, edition.cnn.com, npr.org. 

Автор: Наталия Колешко

Фото reuters.com

# Фотофакт # Жарк Мангу

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