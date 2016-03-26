«Барт хотел выслать фото, но так этого и не сделал»: истории людей, погибших из-за взрывов в Брюсселе
Новости Бельгии. 31 человек погиб и более 270 получили ранения в результате серии взрывов в Брюсселе.
В зале регистрации аэропорта «Завентем» взорвалась первая бомба, спустя некоторое время – вторая. Третий взыв произошел на станции метро «Мальбек».
Бельгиец Марк Жангу о первых минутах после взрыва в аэропорту:
Когда я выносил раненых, внутри я увидел двух молодых парней из стран Магриба, без усов и бороды, ходили абсолютно свободно между трупами, как по пляжу, смотрели на раненых и убитых, никому не помогали, а как будто считали и при этом были очень довольны, а потом они также спокойно ушли.
На сегодня из 31 погибшего идентифицированы тела 28. О некоторых жертвах теракта стала появляться более подробная информация.
Адельма Марина Тапиа Руис
Перуанка Адельма Марина Тапиа Руис проживала в Бельгии уже девять лет. Женщина, ее муж Кристоф, дочери-близнецы Морин и Алондра, ожидали посадки на рейс в Нью-Йорк, чтобы провести Пасху в кругу семьи. По счастливой случайности в момент взрыва мужчина с детьми оказался в безопасной зоне. Одна из дочерей получила небольшое ранение руки.
Тапиа Руис и ее муж познакомились в автобусе во время туристической поездки в Пуно (Перу). Позже они переехали в Бельгию. Женщина мечтала стать поваром и открыть ресторан, в котором бы готовила перуанскую еду.
Барт Мигом
Бельгиец Барт Мигом, которому был всего 21 год, планировал улететь в штат Джорджия (США), где живет его американская подруга Эмили. Молодые люди познакомились в прошлом году на отдыхе. Барт был другом брата девушки.
Эмили Айзенманом (в интервью CNN):
Последний раз мы переписывались во вторник. Он отправил мне сообщение из поезда по дороге в аэропорт. Барт хотел выслать мне фотографию его посадочного талона, но так этого и не сделал.
Александр и Саша Пинкзовски
Американцы Александр и Саша Пинкзовски были братом и сестрой.
Джим Каин, бывший посол США в Дании (в интервью CNN):
Пинкзовски находились в аэропорту Брюсселя, чтобы зарегистрироваться на рейс в Нью-Йорк, когда прогремели взрывы. Александр разговаривал с его матерью по телефону, когда линия оборвалась.
Патриция Риццо
Итальянка Патриция Риццо пропала в метро. Ее родственники опубликовали пост в социальной сети: «Мы надеемся и верим, что она одна из тех, кто выжил. Мы ищем ее день и ночь». Итальянские СМИ сообщают, что бабушка и дедушка Риццо переехали в Брюссель много лет назад, и семья осталась в Бельгии.
Родители Патриции после серии взрывов предоставили ДНК для того, чтобы скорее найти свою дочь.
Дэвид Диксон
Британец Дэвид Диксон погиб на станции метро «Maelbeek». Его тетя отправила ему сообщение после атаки в аэропорту. Дэвид ответил, что с ним все хорошо. Но до работы британец так и не добрался. Семья Диксонов выступила с просьбой, чтобы в такой сложный момент их оставили в покое.
Дженнифер Вацманн
Дженнифер Вацманн работала тренером молодежного гандбольного клуба в Германии и летела в Нью-Йорк, чтобы вместе со своим мужем провести там медовый месяц.
Специалисты продолжают искать информацию о жертвах. По последним данным три тела еще не опознаны.
В материале использованы данные и фото с сайтов heavy.com, edition.cnn.com, npr.org.
Автор: Наталия Колешко
Фото reuters.com