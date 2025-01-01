Теперь это история. Чем запомнился 2024-й в мире? Провалы спецслужб и громкие сенсации

Минувший 2024-й – год Дракона по восточному календарю. В мировой истории, в частности в XX веке, дракон отметился рядом переломных, а порой и трагических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Русско-японская война, спуск на воду первой атомной американской подлодки «Наутилус» и сильнейшее в истории землетрясение в восточной части Китая, унесшее жизни 250 тысяч человек. А еще расширение НАТО, присоединение к альянсу 9 стран и несостоявшийся конец света по календарю древней цивилизации майя. Все это мировой архив.

Выстрел в лицо демократии. 2024-й запомнился громкими во всех смыслах событиями. И опасна, и трудна служба политиков. Сразу два покушения на западных чиновников, за свои идеи едва не поплатились жизнью: избранный американский лидер Дональд Трамп и словацкий премьер Роберт Фицо. В последнего прилетели пять пуль от симпатизирующего Украине пенсионера. Стрелка задержали, а Фицо провел несколько часов на операционном столе.

Иная ситуация произошла в Штатах в разгар президентской гонки. Трампу хирургическое вмешательство не понадобилось, политика зацепило. Тогда еще кандидат с окровавленным ухом – это фото стало аннотацией его избирательной кампании. Нападение на республиканца называют крупнейшим провалом Секретной службы за несколько десятилетий. Преступник открыл огонь с расстояния чуть больше 100 метров и успел выстрелить не раз.

Выборы в США – настоящий блокбастер. Такими рейтингами не может похвастаться ни один сериал. Но и в целом электоральные баталии в западных странах превратились в шоу. На фоне распада системы международной безопасности в ряде стран уже отказались от голосований и перешли к захвату власти с помощью военной интервенции. Главный пример этого в текущем году, конечно, Сирия. Госпереворот в этой стране называли сенсацией. Вооруженные отряды оппозиции вошли в республику 5 декабря, а уже 8-го взяли столичный Дамаск. Бывший лидер Асад покинул страну, а там вскоре сформировалось новое правительство. Но ему были рады не все. По стране прокатились митинги недовольных сменой власти. Несогласных разгоняли выстрелами: в воздух и не только.

Внимания безопасности в этом году было уделено очень много. И это неспроста. Новые угрозы требуют новых решений. Одно из таких – российская баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». В конце ноября ее впервые испытали в боевых условиях. Пуск произошел в ответ на действия НАТО. США и Великобритания санкционировали использование Украиной американских ракет ATACMS и поставляемых Лондоном Storm Shadow, что фактически изменило правила игры и повлияло на дальнейший сценарий боевых действий. У «Орешника» пока нет аналогов, и это четкий сигнал для противников Москвы. А что касается союзников, и даже друзей. «Орешник» появится и в Беларуси. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин лично договорились на Высшем государственном совете.