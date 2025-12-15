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Теннисистка РФ Кудерметова будет выступать за Узбекистан

15 декабря 2025 09:02
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Теннисистка РФ Кудерметова будет выступать за Узбекистан-0

Российская теннисистка Полина Кудерметова поменяла спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан. Об этом пишет ТАСС.

Информация об этом появилась в профиле спортсменки на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее Анастасия Потапова заявила, что с 2026 года будет представлять Австрию. Также стало известно, что Камилла Рахимова и Мария Тимофеева приняли гражданство Узбекистана и собираются выступать под флагом этой страны. Дарья Касаткина с марта этого года представляет Австралию.

Кудерметовой 22 года, она занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Под эгидой этой организации спортсменка не выиграла ни одного турнира. Она является младшей сестрой теннисистки Вероники Кудерметовой.

Фото: pixabay

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