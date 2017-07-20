Прямой эфир

Работники туристической сферы Греции объявили 24-часовую забастовку

20 июля 2017 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Работники туристического сектора Греции объявили 24-часовую забастовку. Разгар сезона выбран неслучайно. Участники акции хотят создать больший резонанс своими заявлениями. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году Грецию посетят порядка 30 миллионов туристов. В федерации профсоюзов заявляют, что рекордное число приезжих никак не сказывается на благосостоянии работников отрасли. При этом многие работодатели задерживают им зарплаты или удерживают на низком уровне.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше
20 июля 2017 10:45

Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше

В Китае сильные ливни образовали водопад: туристы массово посещают Национальный геопарк
20 июля 2017 08:34

В Китае сильные ливни образовали водопад: туристы массово посещают Национальный геопарк

Конфликт Польши и Брюсселя набирает обороты: Варшава намерена обратиться в Суд ЕС
20 июля 2017 08:09

Конфликт Польши и Брюсселя набирает обороты: Варшава намерена обратиться в Суд ЕС