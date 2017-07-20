Работники туристической сферы Греции объявили 24-часовую забастовку

Новости Греции. Работники туристического сектора Греции объявили 24-часовую забастовку. Разгар сезона выбран неслучайно. Участники акции хотят создать больший резонанс своими заявлениями. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году Грецию посетят порядка 30 миллионов туристов. В федерации профсоюзов заявляют, что рекордное число приезжих никак не сказывается на благосостоянии работников отрасли. При этом многие работодатели задерживают им зарплаты или удерживают на низком уровне.