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Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше

20 июля 2017 10:45
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Новости России. Госдума России и израильский кнессет впервые делают совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше. Это около 230 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии обеих стран призывают европейских коллег осудить действия Варшавы и принять срочные меры для сохранения исторического наследия.

Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше-1

О сносе памятников советского периода в Польше с новой силой заговорили после того, как президент Анджей Дуда одобрил поправки к закону о декоммунизации. Документ, в частности, предусматривает устранение памятников и знаков советским воинам, которые сражались с фашизмом в 44-45 годах. Свои жизни за освобождение Польши тогда отдали около 600 тысяч солдат.

# Памятники

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