Тайконавты сыграли в пинг-понг в космосе – вместо мяча была капля воды. Посмотрите на это

Делу время – потехе час. Тайконавты «Шэньчжоу-16» сыграли в пинг-понг в космосе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, вместо мяча они использовали каплю воды!
Делу время – потехе час. Тайконавты «Шэньчжоу-16» сыграли в пинг-понг в космосе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, вместо мяча они использовали каплю воды!
Это, безусловно, изюминка всего происходящего, но и главная проблема. Вода прилипла к ракетке. И, кажется, матч можно было заканчивать. Но то ли тяга к игре, то ли изобретательность заставила тайконавтов продолжить свой эксперимент.
Они покрыли ракетку полотенцем, и это спасло ситуацию. Отметим, в мае 2023 года Китай установил мировой рекорд по числу людей на орбите. Сейчас там находятся 17 человек. Среди них – представители Китая, России, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.