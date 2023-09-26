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Тайконавты сыграли в пинг-понг в космосе – вместо мяча была капля воды. Посмотрите на это

26 сентября 2023 14:22
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Делу время – потехе час. Тайконавты «Шэньчжоу-16» сыграли в пинг-понг в космосе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, вместо мяча они использовали каплю воды!

Тайконавты сыграли в пинг-понг в космосе – вместо мяча была капля воды. Посмотрите на это-1

Это, безусловно, изюминка всего происходящего, но и главная проблема. Вода прилипла к ракетке. И, кажется, матч можно было заканчивать. Но то ли тяга к игре, то ли изобретательность заставила тайконавтов продолжить свой эксперимент.

Тайконавты сыграли в пинг-понг в космосе – вместо мяча была капля воды. Посмотрите на это-4

Они покрыли ракетку полотенцем, и это спасло ситуацию. Отметим, в мае 2023 года Китай установил мировой рекорд по числу людей на орбите. Сейчас там находятся 17 человек. Среди них – представители Китая, России, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

# Космос # Марина Кишкурно # Фотофакт

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