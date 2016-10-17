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Взрыв на химзаводе в Германии: есть пострадавшие и пропавшие без вести

17 октября 2016 16:39
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Новости Германии. В Германии на химзаводе прогремел взрыв. В результате ЧП есть пострадавшие и пропавшие без вести. Инцидент произошел в районе гавани, куда прибывают танкеры с нефтью и газом.

После взрыва в небо поднялись клубы дыма. Местным жителям, которые живут неподалеку от предприятия, рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна. Пока превышения допустимых выбросов вредных веществ не зафиксировано. Полиция ведет расследование происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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