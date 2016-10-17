В Ираке террорист-смертник «Исламского государства» атаковал колонну военных: около 70 человек погибли

Новости Ирака. Срочные новости поступают с Ближнего Востока. Террорист-смертник из «Исламского государства» атаковал колонну военных возле иракского Мосула. Сообщается, что погибли около 70 человек.

Солдаты направлялись в город в рамках спецоперации по освобождению населенного пункта от джихадистов.

Наступление на главный оплот ИГИЛ в регионе проводит группа из 80 тысяч военных. Экстремисты удерживают Мосул больше двух лет. И, сдавая позиции, «Исламское государство» решило взрывать бомбы.

Жертв взрыва может оказаться и больше – на месте ведутся боевые действия, и точное количество погибших в результате теракта станет известно позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.