Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше будет территорий

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, срыв договоренностей ведет к потере Украиной ее территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил, если бы страна выполняла договоренности 2014 и 2015 годов, то Крым и Донбасс оставались бы в ее составе. Лавров заметил, что в Киеве отвергают мирную путинскую инициативу, а на Западе оказывают Украине поддержку, обсуждая удары по России.



Россия согласна на политическое решение, но требует, чтобы основные причины кризиса были устранены. Владимир Путин подтвердил, что новые мирные предложения Украина отвергла.