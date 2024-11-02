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Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше будет территорий

02 ноября 2024 12:57
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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, срыв договоренностей ведет к потере Украиной ее территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил, если бы страна выполняла договоренности 2014 и 2015 годов, то Крым и Донбасс оставались бы в ее составе. Лавров заметил, что в Киеве отвергают мирную путинскую инициативу, а на Западе оказывают Украине поддержку, обсуждая удары по России.

Россия согласна на политическое решение, но требует, чтобы основные причины кризиса были устранены. Владимир Путин подтвердил, что новые мирные предложения Украина отвергла.

# Сергей Лавров # Международная политика

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