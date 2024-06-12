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Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия

12 июня 2024 06:44
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Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по трем статьям, которые были предъявлены ему федеральным обвинением, сообщает РИА Новости.

Речь идет о незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии обвинения, употребление Байденом-младшим наркотических веществ лишало его права на покупку пистолета, но он все равно его приобрел. Сыну президента США грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч долларов. Однако обычно лицам, которые впервые привлекаются по данным статьям, не выносится приговор, который предусматривает лишение свободы.

Тем не менее, Хантеру Байдену еще предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. По всем трем статьям подсудимый настаивает на своей невиновности.

# Международная политика # Хантер Байден

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