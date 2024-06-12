Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия

Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по трем статьям, которые были предъявлены ему федеральным обвинением, сообщает РИА Новости.

Речь идет о незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии обвинения, употребление Байденом-младшим наркотических веществ лишало его права на покупку пистолета, но он все равно его приобрел. Сыну президента США грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч долларов. Однако обычно лицам, которые впервые привлекаются по данным статьям, не выносится приговор, который предусматривает лишение свободы.

Тем не менее, Хантеру Байдену еще предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. По всем трем статьям подсудимый настаивает на своей невиновности.