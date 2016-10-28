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Свыше 80 боевиков «Исламского государства» задержаны в Турции в результате спецоперации

28 октября 2016 06:08
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Новости Турции. В Турции задержали свыше 80 боевиков «Исламского государства». Широкомасштабная спецоперация прошла в Стамбуле и семи провинциях страны. Она была направлена против группы экстремистов, которые занимались вербовкой, а также оказывали материальную и техническую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Среди арестованных – два десятка руководителей местных ячеек «Исламского государства» и 60 иностранцев, в том числе несовершеннолетние. Об их гражданстве не сообщается.

Во время рейдов было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, военный камуфляж и цифровые носители с информацией, доказывающей террористическую деятельность задержанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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