Свыше 80 боевиков «Исламского государства» задержаны в Турции в результате спецоперации

Новости Турции. В Турции задержали свыше 80 боевиков «Исламского государства». Широкомасштабная спецоперация прошла в Стамбуле и семи провинциях страны. Она была направлена против группы экстремистов, которые занимались вербовкой, а также оказывали материальную и техническую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Среди арестованных – два десятка руководителей местных ячеек «Исламского государства» и 60 иностранцев, в том числе несовершеннолетние. Об их гражданстве не сообщается.

Во время рейдов было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, военный камуфляж и цифровые носители с информацией, доказывающей террористическую деятельность задержанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.