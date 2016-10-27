Наблюдатели ОБСЕ: президентские выборы в США пройдут с нарушениями

Новости США. Президентские выборы в США пройдут с нарушениями. Такое мнение высказали наблюдатели из ОБСЕ. По словам представителей миссии, уже выявлен ряд нарушений. Так, в голосовании не примут участия свыше трех миллионов человек. Это те, кто был ранее судим или находится под следствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, отдавать голос таким избирателям по международным нормам не запрещается. Куда больше вызывает тревогу у БДИПЧ ОБСЕ другое: из-за разницы часовых поясов результаты выборов в одном штате станут известны в момент, когда в других округах голосование будет в самом разгаре, а это прямое влияние на избирателей, – считают в миссии наблюдателей.