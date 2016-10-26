Отставка правительства Кыргызстана: как будет формироваться новая коалиция социал-демократов?

Новости Кыргызстана. Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства.

Кризис возник из-за выхода социал-демократической партии из состава коалиции, которая формировала кабинет.

Новых политических союзников в парламенте будут искать также социал-демократы, чтобы создать новую коалицию. Отставка кабинета произошла в судьбоносный для Кыргызстана момент.

В декабре страна получит новую Конституцию, которая, фактически, создаст парламентскую республику.

В соответствие с документом значительные полномочия получит премьер-министр, а парламент станет еще более независимым от исполнительной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.