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Около 30 человек получили ожоги: в Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв

03 мая 2018 12:04
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Новости Великобритании. Трагический инцидент произошел в Лондоне во время торжеств по случаю еврейского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 30 человек получили ожоги: в Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв-1

Традиционно в этот день евреи жгут костры. Когда толпа людей собралась у одного из них, произошел мощный взрыв. В результате происшествия около 30 человек оказались в больнице с ожогами. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим.

Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. В ходе церемонии участники бросали в огонь мобильные телефоны в знак протеста против опасных для общества смартфонов. А для розжига использовалась горючая жидкость, которая тоже могла спровоцировать ЧП.

# Взрыв # Фотофакт

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