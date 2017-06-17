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Супервулкан в Йеллоустоуне может спровоцировать экологическую катастрофу

17 июня 2017 19:49
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Новости США. Возле супервулкана в США фиксируют землетрясения. За неделю произошло уже свыше 30 толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супервулкан в Йеллоустоуне не извергался последние 640 тысяч лет.

Но если проснется, то может своими выбросами повлиять на изменение климата на планете.

 

Для сравнения, идонезийский вулкан Тамбора в 1815 году выбросил из себя 160 кубических километров пепла и горной породы. Это привело к крупнейшей геологической катастрофе Нового времени и «году без лета» (чрезвычайно холодной погоде).

Супервулкан способен побить этот печальный рекорд во много раз. 

# Фотофакт # Извержение вулкана

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