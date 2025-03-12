Суд вынес экс-президенту Грузии Саакашвили приговор по «делу пиджаков»

Приговор суда – 9 лет лишения свободы в виде заключения в тюрьме.

В 2014 году Саакашвили был обвинен в растрате государственных средств. В «деле пиджаков» сторона обвинения заявила, что Саакашвили растратил 3,2 миллиона долларов в период президентства, направляя государственные средства на покупку пиджаков, пальто, часов, оплату учебы сына, на косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и самолета.

Саакашвили отметил, что решение суда – сюрприз, добавив, что данный вердикт для него «практически пожизненный».