Суд вынес экс-президенту Грузии Саакашвили приговор по «делу пиджаков»

Тбилисским городским судом вынесен приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, пишет РИА Новости.
Тбилисским городским судом вынесен приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, пишет РИА Новости.
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Приговор суда – 9 лет лишения свободы в виде заключения в тюрьме.
В 2014 году Саакашвили был обвинен в растрате государственных средств. В «деле пиджаков» сторона обвинения заявила, что Саакашвили растратил 3,2 миллиона долларов в период президентства, направляя государственные средства на покупку пиджаков, пальто, часов, оплату учебы сына, на косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и самолета.
Саакашвили отметил, что решение суда – сюрприз, добавив, что данный вердикт для него «практически пожизненный».