Суд в США признал незаконными введённые Трампом пошлины

Торговую войну, которую президент США объявил почти всему миру, решил остановить американский Федеральный суд. Он постановил заблокировать введенные Трампом импортные пошлины, заявив, что глава Белого дома превысил свои полномочия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судьи отметили, что, согласно Конституции, только Конгресс имеет исключительное право на регулирование внешней торговли, которое не может быть отменено президентскими указами. Беспрецедентное решение суда США по вопросам международной торговли было вынесено после исков, поданных пятью компаниями. В них утверждалось, что американский президент своими действиями поставил торговую политику Соединенных Штатов в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос. Администрация Трампа уже объявила, что оспорит решение суда. Сам глава Белого дома оправдал введение пошлин попыткой избавиться от торгового дефицита.