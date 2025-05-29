Суд в США признал незаконными пошлины Трампа и упразднил их

Суд США по международной торговле принял постановление об отмене некоторых тарифов, установленных Дональдом Трампом, признав их превышающими полномочия президента. Об этом пишет РИА Новости.

В итоге были отменены 30-процентные тарифы против Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентные универсальные тарифы на большинство импортных товаров.

Однако ограничения на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий остались в силе.

Ранее Трамп уже объявил о введении тарифов на продукцию из 185 стран, объяснив, что это позволит стимулировать развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Действие дополнительных тарифов для ряда стран было отложено на 90 дней, однако общий 10-процентный сбор остался в силе.