Стюардесса спасла девочку от торговцев людьми

Новости США. Американская стюардесса спасла девочку от торговца людьми. Почувствовав неладное, Шелиа подала девочке знак, чтобы та вышла в уборную, где ее ждала записка. На бумаге малышка написала, что ей нужна помощь. Стюардесса сообщила о случившемся пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Этот инцидент произошел в 2011 году, однако попал в СМИ только на этой неделе, когда благотворительная организация начала программу по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.