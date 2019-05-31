Студенты и преподаватели Бразилии бастуют против сокращения финансирования

Новости Беларуси.Учебный год в Бразилии может закончиться раньше положенного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи студентов и преподавателей вузов и школ вновь вышли на акции протестов. Самая многочисленная проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Люди выступают против сокращения государственного финансирования в сфере образования.