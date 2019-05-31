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Студенты и преподаватели Бразилии бастуют против сокращения финансирования

31 мая 2019 11:59
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Новости Беларуси.Учебный год в Бразилии может закончиться раньше положенного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Студенты и преподаватели Бразилии бастуют против сокращения финансирования-1

Тысячи студентов и преподавателей вузов и школ вновь вышли на акции протестов. Самая многочисленная проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Люди выступают против сокращения государственного финансирования в сфере образования.

Студенты и преподаватели Бразилии бастуют против сокращения финансирования-4

Власти намерены урезать бюджет вузов и школ на 30%, который распределяется на зарплаты, стипендии, научную деятельность и оплату счетов. Марши недовольных такой политикой граждан проводятся уже на протяжении месяца.

# Акции протеста # Фотофакт

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