Мужчина с ножом напал на людей в центре Иерусалима

Новости Израиля. Мужчина вооружённый ножом напал на людей в историческом центре Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек был ранен у Дамасских ворот, второй – внутри Старого города, куда 31 мая, в последний день священного месяца Рамадан, на молитву будут стекаться сотни тысяч мусульман.