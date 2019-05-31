Мужчина с ножом напал на людей в центре Иерусалима

Новости Израиля. Мужчина вооружённый ножом напал на людей в историческом центре Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Мужчина вооружённый ножом напал на людей в историческом центре Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек был ранен у Дамасских ворот, второй – внутри Старого города, куда 31 мая, в последний день священного месяца Рамадан, на молитву будут стекаться сотни тысяч мусульман.
Злоумышленника оперативно задержали полицейские. Известно, что один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. О личности и мотивах нападавшего информации пока не поступало.