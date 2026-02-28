Потенциальная отправка десантников из Британии и Франции в Украину в ходе так называемой миротворческой миссии вовлекает Евросоюз в войну с Российской Федерацией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По словам политика, Париж и Лондон ведут подготовку своих войск, и спустя 1-2 года во Францию «постучится война», которую спровоцировал ЕС. «Мы должны держаться от нее подальше!» – акцентировал внимание он.

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