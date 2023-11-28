STT: новые санкции ЕС против РФ позволят изъять арену в Хельсинки

Новые санкции ЕС против России позволяют арестовать российскую собственность, в том числе крупнейший крытый стадион Хельсинки – Helsinki Hall. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на STT.

Эти меры призваны поддержать арест активов, недоступных для общественности. Владельцами арены являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. В прошлом году право на владение объектом было заморожено, так как ее владельцев внесли в санкционные списки ЕС. Это повлекло за собой спад культурной деятельности, так как зарубежные артисты отказываются выступать в Финляндии.