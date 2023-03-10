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Стрельбу в центре Тель-Авива в Израиле классифицировали как теракт

10 марта 2023 09:25
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Новости Израиля. Мужчина открыл огонь в центре Тель-Авива. Три человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельбу в центре Тель-Авива в Израиле классифицировали как теракт-1

Инцидент произошел рядом с кафе на оживленной улице. Неподалеку оттуда проходил митинг против судебной реформы. Всех протестующих и прохожих призвали быстро покинуть улицу. Власти квалифицировали произошедшее как теракт. Сейчас полиция проверяет, был ли у стрелявшего сообщник. Сам нападавший на месте нейтрализован правоохранителями.

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# Стрельба # Новости Израиля # Фотофакт

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