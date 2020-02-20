Стрельба в Германии: установлена личность нападавшего

Новости Германии. Полиция установила личность стрелка из немецкого Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Полиция установила личность стрелка из немецкого Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказался гражданин Германии. По мнению специалистов, мужчина совершил нападения, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.
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К такому выводу пришли следователи, изучив содержание предсмертного письма и видеозаписи, которые оставил подозреваемый. Расследованием инцидента займется генпрокуратура страны.