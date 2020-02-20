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Стрельба в Германии: установлена личность нападавшего

20 февраля 2020 12:16
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Новости Германии. Полиция установила личность стрелка из немецкого Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Германии: установлена личность нападавшего -1

Им оказался гражданин Германии. По мнению специалистов, мужчина совершил нападения, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами. 

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек

Стрельба в Германии: установлена личность нападавшего -4

К такому выводу пришли следователи, изучив содержание предсмертного письма и видеозаписи, которые оставил подозреваемый. Расследованием инцидента займется генпрокуратура страны. 

# Стрельба # Фотофакт

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