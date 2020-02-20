Прямой эфир

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек

20 февраля 2020 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В немецком Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне в результате стрельбы погибли 9 человек, ещё 4 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек-1

По предварительной информации, злоумышленник открыл огонь в двух местных кальянных: первое нападение было совершено в центре города, второе – в соседнем районе.

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек-4

Предполагаемого стрелка нашли мёртвым у себя дома, рядом с ним находилось ещё одно тело. Согласно информации немецкого издания Bild, предполагаемый преступник оставил предсмертное письмо и видеозапись. Подробности не сообщаются. 

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона
19 февраля 2020 13:55

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

В Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы 50 туристов
19 февраля 2020 12:52

В Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы 50 туристов

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона
19 февраля 2020 12:16

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона