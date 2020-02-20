В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек

Новости Германии. В немецком Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне в результате стрельбы погибли 9 человек, ещё 4 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В немецком Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне в результате стрельбы погибли 9 человек, ещё 4 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, злоумышленник открыл огонь в двух местных кальянных: первое нападение было совершено в центре города, второе – в соседнем районе.
Предполагаемого стрелка нашли мёртвым у себя дома, рядом с ним находилось ещё одно тело. Согласно информации немецкого издания Bild, предполагаемый преступник оставил предсмертное письмо и видеозапись. Подробности не сообщаются.