В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек

Новости Германии. В немецком Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне в результате стрельбы погибли 9 человек, ещё 4 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, злоумышленник открыл огонь в двух местных кальянных: первое нападение было совершено в центре города, второе – в соседнем районе.