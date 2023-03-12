Страшное ДТП в Венгрии – столкнулись сразу 42 автомобиля

Новости Венгрии. Крупное ДТП произошло в Венгрии. 42 автомобиля столкнулись в 20 километрах от Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум один человек погиб, еще около 40, в том числе дети, – госпитализированы. Четверть пострадавших в тяжелом состоянии. Их эвакуировали при помощи вертолетов. Причины аварии пока не установлены. Помешать водителям могла пыльная буря.